Dans eder gibi titreme anlamına gelen gizemli hastalık 'Dinga Dinga' hızla yayılıyor

Uganda'nın Bundibugyo bölgesinde yaklaşık 300 kişinin yerel olarak "Dinga Dinga" olarak adlandırılan gizemli bir hastalıktan etkilendiği bildirildi. Ağırlıklı olarak kadınları ve kızları etkileyen bu durum, ateş ve aşırı vücut titremesiyle karakterize olup, hareket kabiliyetini ciddi şekilde engelliyor.

"GENELLİKLE BİR HAFTA İÇİNDE İYİLEŞİYORLAR"

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kiyita Christopher, hastalığın şu anda toplum sağlık ekipleri tarafından verilen antibiyotiklerle tedavi edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir can kaybının bildirilmediğini söyledi. "Bitkisel ilacın bu hastalığı tedavi edebileceğine dair bilimsel bir kanıt yok. Belirli tedaviler kullanıyoruz ve hastalar genellikle bir hafta içinde iyileşiyor. Yerel halkı bölgedeki sağlık tesislerinden tedavi almaya çağırıyorum" dedi.

Benzer bir son olay, 1518 yılında Fransa'nın Strazburg kentinde yaşanan "Dans Vebası"ydı. Bu salgında insanlar günlerce kontrolsüzce dans etmiş, bazen de yorgunluktan kaynaklanan ölümler yaşanmıştı.