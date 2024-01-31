Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimliğine Prof. Dr. Hafize Yalınız atandı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin yeni başhekimliğine Prof. Dr. Hafize Yalınız atandı. Yalınız, görevi Prof. Dr. Murat Gündüz'den devraldı ve hastanenin marka değerini daha da yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimliğine atanan Prof. Dr. Hafize Yalınız, göreve başladı.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre Yalınız, düzenlenen törende görevi Prof. Dr. Murat Gündüz'den devraldı.
Gündüz'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yalınız, hastanenin sağlık alanındaki marka değerini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.