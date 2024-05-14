ÇÜ Tıp Fakültesi'nde Kadavra Kursu Düzenlendi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde düzenlenen 21. Video Konferansları kapsamında kadavra kursu gerçekleştirildi. KBB Ana Bilim Dalından yaklaşık 100 uzman ve asistan doktorun katıldığı kurs, 5 ayrı konuda eğitim verdi.
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde düzenlenen "21. Video Konferansları" kapsamında kadavra kursu gerçekleştirildi.
ÇÜ Balcalı Hastanesi Anatomi Laboratuvarı'nda yapılan etkinliğe, Kulak Burun Boğaz (KBB) Ana Bilim Dalından yaklaşık 100 uzman ve asistan doktor katıldı.
KBB Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Süleyman Özdemir'ın başkanlık yaptığı kursta, 5 ayrı konuda eğitim verildi.
Özdemir, kursun ardından yaptığı konuşmada, etkinliğin başarıyla tamamlandığını kaydetti.