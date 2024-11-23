Çorum'da Şarampole Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Otomobili ile şarampole uçan sürücü yaralandı

ÇORUM - Çorum'da otomobili ile şarampole uçan sürücü yaralandı. Sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A. Ö. idaresindeki 19 ET 272 plakalı otomobil, şarampole uçtu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay erine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan şahıs, sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Daha sonra ilk müdahalesi yapılan A.Ö., Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.Ö.'nün intihar etmek için otomobilini şarampole sürdüğü iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.