Üye Girişi
Haberler
Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 36 kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 36 kişi hastaneye kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Çorum merkez, Uğurludağ ve Laçin ilçelerinde doğadan topladıkları mantarı yiyen 36 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Durumu ağır olan bir kişi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

????? Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 36 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum merkez, Uğurludağ ve Laçin ilçelerinde doğadan topladıkları mantarı yiyen 36 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen kişilerden durumu ağır olan biri, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Sağlık

Hacettepe Üniversitesi Uğurludağ Çorum Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title