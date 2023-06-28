Çorum'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle 36 kişi hastaneye kaldırıldı

Çorum merkez, Uğurludağ ve Laçin ilçelerinde doğadan topladıkları mantarı yiyen 36 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Durumu ağır olan bir kişi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.