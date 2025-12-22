Haberler

Çorum'da prostat cerrahisinde lazerli tedavi hizmeti başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmete alınan Holmium Lazer Prostatektomi (HoLEP) cihazı, prostat hastalıklarının cerrahi tedavisinde güvenli ve etkin bir altyapı sunuyor. Hastalar için daha az kanama, kısa hastanede kalış süresi ve hızlı iyileşme sağlanırken, Cerrahlar için de yüksek hassasiyet sunuyor.

Çorum'da prostat hastalıklarının cerrahi tedavisi için ileri teknoloji Holmium Lazer Prostatektomi (HoLEP) cihazı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği'nde hizmete alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iyi huylu prostat büyümesi (BPH) başta olmak üzere, idrar yapma güçlüğü, sık idrara çıkma ve idrar yapamamak gibi şikayetlere yol açan prostat hastalıklarının cerrahi tedavisi için kentte ileri düzey, güvenli ve etkin altyapı oluşturulduğu bildirildi.

HoLEP'in, prostat kanseri şüphesi bulunan olgularda tanı ve palyatif amaçlı cerrahi girişimlerde de güvenle kullanılabildiği belirtilen açıklamada "Bu yöntem sayesinde hastalar için daha az kanama, daha kısa hastanede kalış süresi, daha hızlı iyileşme ve günlük yaşama erken dönüş sağlanırken, büyük prostat hacimlerinde dahi etkin ve güvenli cerrahi uygulanabilmektedir. Cerrahlar açısından ise HoLEP, yüksek hassasiyet, geniş görüş alanı ve farklı prostat boyutlarında standart, etkin ve güvenli cerrahi yapılmasına imkan tanıyarak ameliyat güvenliğini ve uzun dönem tedavi başarısını artırmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yeni cihaz sayesinde Çorum'un üroloji alanında bölgesel referans merkezi olabileceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Sağlık
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
title