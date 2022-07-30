Çoğu kişi bilmiyor ama istiridye cinsel gücü tavan yaptırıyor - Haberler

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Çoğu kişi bilmiyor ama istiridye cinsel gücü tavan yaptırıyor

Çoğu kişi bilmiyor ama istiridye cinsel gücü tavan yaptırıyor

Çoğu kişi istiridyenin cinsel güç üzerindeki etkisini bilmiyor. Ancak istiridye, cinsel gücü tavan yaptıracak kadar afrodizyak etkisi yaratabiliyor. Ayrıca bu etkinin hem kadınlarda hem de erkeklerde görülmesi, bu besinin etkisini daha ilginç ilginç kılıyor.

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Doğada cinsel sağlığa iyi gelen birçok besin var. Fakat bu besinlerin çoğu insanlar tarafından pek bilinmiyor. Bilinenlerin bazılarının ise cinsel sağlığa iyi gelip gelmediği bilinmiyor. İşte bu besinlerden biri de istiridye...

HEM KADINLARDA HEM DE ERKEKLERDE İŞE YARIYOR

Yüksek çinko değeri içeren istiridye sperm üretimini artırır, testesteron seviyesini yükseltir ve hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu tetikler.

Çoğu kişi bilmiyor ama istiridye cinsel gücü 109 yapıyor

KISA SÜRELİ KULLANIMLARDA ETKİ GÖSTERMEDİ

İtalyan ve Amerikalı bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma kapsamında da istiridyenin cinsel gücü arttırdığı açıklandı. Bunun nedeni ise, içerisinde bulunan aminoasitler. Bu aminoasitler, hormonları etkisi altına almaktadır. Ancak kısa süreli istiridye kullanımlarında bu etki pek görülmemiştir.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Sağlık

Sağlık Haberler

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Yorumlar (1)

hasan:

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