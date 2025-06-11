Çocukluk Travması, Kadınlarda Çikolata Kisti Riskini Artırıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveçli bilim insanları, çocukluk travması geçiren kadınların çikolata kistine yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu belirledi. Araştırma, travma yaşayan kadınların çikolata kisti tanısı alma olasılığının yüzde 20 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

İsveçli bilim insanları, çocukluk travması bulunan kadınların çikolata kistine yakalanma riskinin travması olmayanlara kıyasla daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

United Press International'ın (UPI) haberine göre, bilim insanları 1974-2001 yıllarında doğan ve endometriozis (çikolata kisti) tanısı bulunan 24 bin kadının sağlık kayıtlarını inceledi.

Bilim insanları, katılımcıların çocukluk deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak için çeşitli ulusal kayıtları inceleyerek, çocukluk döneminde madde bağımlılığına maruz kalma, hasta ebeveynlere sahip olma, ailede bir ölüme tanık olma, maddi sorunlar yaşama ve ergen yaşta ebeveyne sahip olma gibi travmalara maruz kalıp kalmadıklarını araştırdı.

Araştırma sonucunda, bilim insanları, çocuklukta bu tarz travmalardan birini yaşayan kadınların çikolata kisti tanısı alma riskinin, bu deneyimlere maruz kalmayanlara kıyasla yüzde 20 daha fazla olduğunu saptadı.

Bilim insanları, çocukken bu travmalardan iki veya daha fazlasına maruz kalan kadınların çikolata kistine yakalanma riskinin ise hiç travması olmayanlara kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğunu belirledi.

Rahim zarındaki hücrelere benzer hücrelerin, vücudun diğer bölgelerinde büyüdüğü bir durum olan çikolata kistinin semptomları arasında şiddetli ağrı ve aşırı yorgunluk sayılıyor.

Araştırmanın bulguları, "Human Reproduction" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Sağlık
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a 'Evet' dedi

İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a "Evet" dedi
Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor

Beşiktaş'a Osayi'den sonra Fenerbahçe'den bir yıldız daha
Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek
İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi

İhanetin bedeli ağır oldu! Aldatan kocasını ve metresini arabayla ezdi
İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı! Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da 3 ilçede seçimler tamamlandı, harita değişti
Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor

Sevgilisinin karnı burnunda! Ferdi Kadıoğlu baba oluyor
Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor

Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.