Çocukluk Travması, Kadınlarda Çikolata Kisti Riskini Artırıyor

İsveçli bilim insanları, çocukluk travması bulunan kadınların çikolata kistine yakalanma riskinin travması olmayanlara kıyasla daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

United Press International'ın (UPI) haberine göre, bilim insanları 1974-2001 yıllarında doğan ve endometriozis (çikolata kisti) tanısı bulunan 24 bin kadının sağlık kayıtlarını inceledi.

Bilim insanları, katılımcıların çocukluk deneyimleri hakkında bilgi sahibi olmak için çeşitli ulusal kayıtları inceleyerek, çocukluk döneminde madde bağımlılığına maruz kalma, hasta ebeveynlere sahip olma, ailede bir ölüme tanık olma, maddi sorunlar yaşama ve ergen yaşta ebeveyne sahip olma gibi travmalara maruz kalıp kalmadıklarını araştırdı.

Araştırma sonucunda, bilim insanları, çocuklukta bu tarz travmalardan birini yaşayan kadınların çikolata kisti tanısı alma riskinin, bu deneyimlere maruz kalmayanlara kıyasla yüzde 20 daha fazla olduğunu saptadı.

Bilim insanları, çocukken bu travmalardan iki veya daha fazlasına maruz kalan kadınların çikolata kistine yakalanma riskinin ise hiç travması olmayanlara kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğunu belirledi.

Rahim zarındaki hücrelere benzer hücrelerin, vücudun diğer bölgelerinde büyüdüğü bir durum olan çikolata kistinin semptomları arasında şiddetli ağrı ve aşırı yorgunluk sayılıyor.

Araştırmanın bulguları, "Human Reproduction" dergisinde yayımlandı.