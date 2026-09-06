Çocuklarda Doğru Ayakkabı Seçimi

Çocukların sağlıklı ayak gelişimi için doğru ayakkabı seçimi önem taşıyor. Yanlış numara ya da uygun olmayan modelde tercih edilen ayakkabılar, ilerleyen dönemde ayak yapısında bozukluklara ve çeşitli ortopedik sorunlara yol açabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Bilir, ailelerin özellikle ilk ayakkabı seçiminde dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Birçok ebeveyn çocukları için ayakkabı seçerken sadece görünümüne odaklanıyor ancak bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Yanlış ayakkabı seçimi; ağrı, tırnak batığı ve ayak şekil bozukluklarına neden olabilirken, doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan seçim çocukların gelişimini doğrudan etkiliyor. MedipolAcıbadem Bölge Hastanesi'ndenÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Bilir, bu konudaailelere önemliuyarılarda bulundu.

İlk ayakkabı yürümeyle başlamalı

Dr.Bilir, "Bebekler ev içinde vakit geçirirken ve henüz yürümeye başlamamışken ayakkabı kullanmalarına gerek yoktur. Ayakkabı ihtiyacı, yürümeye başlayıp dışarıda zaman geçirdikleri dönemde başlar" dedi.Ayakkabı seçiminde en kritik konunun doğru numara olduğunu vurgulayanDr.Bilir, "Ayakkabı, çocuğun ayağını sıkmamalı ve parmakların rahat hareket edebileceği alan bırakılmalıdır. Bu nedenle ölçüm, gün içinde ayakların en şiş olduğu öğleden sonra saatlerinde yapılmalı veen uzun parmağının ön tarafındanyaklaşık 1-1,5 santimetre pay bırakılmalıdır" diye konuştu.Yanlış numara ayakkabıların tırnak batığı, ağrı ve şekil bozukluklarına yol açabileceğini belirtti.

Ayakkabının şekli ve malzemesi nasıl olmalı?

Ayakkabının ön kısmının geniş ve yuvarlak olması gerektiğini ifade edenDr.Bilir, sivri ve dar burunlu ayakkabıların tercih edilmemesi gerektiğini söyledi."Topuk kısmı ayağı iyi kavramalı, tabanı kaymaz olmalı. Ayrıca ayakkabıların yumuşak, esnek ve hava alabilen materyallerden üretilmiş olması gerekir. Deri,kanvasya da fileli yapılar bu açıdan daha uygundur" dedi.

Ayakkabı sık sık kontrol edilmeli

Çocukların hızlı büyüdüğüne dikkat

çekenDr.Bilir, "Bebeklerde ayak numarası neredeyse her ay kontrol edilmelidir. Daha büyük çocuklarda ise en geç 3 ayda bir kontrol edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.Kullanılmış ayakkabılar konusunda da uyarıda bulunanDr.Bilir, "Her çocuğun ayak yapısı farklıdır. Ayakkabının iç yapısı zamanla kullanıcının ayağına göre şekillenir. Bu nedenle başka bir çocuğa ait ayakkabıların kullanılması önerilmez"diyerek konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı