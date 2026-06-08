Uzmanı uyardı: 'Çocuklarda horlamanın nedeni geniz eti olabilir'

Uzmanlar, çocuklarda sık görülen burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma ve horlamanın geniz eti büyümesinin belirtisi olabileceğini belirtti.

Çocuklarda sık görülen burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma ve horlama şikayetleri çoğu zaman basit bir üst solunum yolu problemi olarak değerlendirilse de, bu belirtiler geniz eti büyümesinin habercisi olabilir. Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Peru Yücel, özellikle çocukluk çağında sık karşılaşılan geniz eti büyümesinin, tedavi edilmediğinde işitme problemlerinden uyku bozukluklarına kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceği konusunda aileleri uyardı.

Geniz etinin burun boşluğunun arka kısmında yer alan ve bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenf dokusu olduğu ileten Dr. Emel Peru Yücel, "Çocukluk döneminde enfeksiyonlara karşı koruyucu görev üstlenen bu yapı, bazı çocuklarda normalden fazla büyüyerek hava yolunu daraltabilir. Geniz eti büyümesinin en sık belirtilerinin burun tıkanıklığı, ağız açık uyuma, horlama, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme ve huzursuz uykudur. Ayrıca tekrarlayan kulak enfeksiyonları, işitme azlığı ve kulakta sıvı birikimi gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu durum çocuğun hem gelişimini hem de okul başarısını olumsuz etkileyebilir" dedi.

İşitme kaybına yol açabilir

Geniz eti büyümesi, orta kulağın havalanmasını sağlayan östaki tüpünün çalışmasını bozarak kulakta sıvı birikimine neden olabilir. Bu durumun zamanla işitme kaybı ve tekrarlayan kulak enfeksiyonlarıyla sonuçlanabileceğini ileten Dr. Yücel, "Özellikle işitme kaybının erken dönemde fark edilmesinin önemine dikkat çekerek, çocuklarda konuşma gelişiminde gecikme, televizyonun sesini yükseltme ihtiyacı veya derslerde dikkat dağınıklığı gibi belirtilerin işitme problemi açısından değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Her geniz eti ameliyat gerektirmez

Geniz eti tanısında ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesinin büyük önem taşıdığını belirten Dr. Yücel, gerektiğinde endoskopik değerlendirme ve işitme testlerinden yararlanıldığını söyledi. "Her geniz eti büyümesi ameliyat anlamına gelmez. Hastanın şikayetleri, muayene bulguları ve işitme durumu birlikte değerlendirilir. Hafif vakalarda ilaç tedavisi ve düzenli takip yeterli olabilir. Ancak belirgin burun tıkanıklığı, uyku kalitesinde bozulma veya işitme problemleri varsa cerrahi tedavi gündeme gelebilir" dedi.

Her horlamanın nedeni geniz eti değildir

Horlamanın her zaman geniz eti kaynaklı olmadığını vurgulayan Dr. Yücel, özellikle yaşa göre değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti. "Çocuklarda horlamanın en sık nedenlerinden biri geniz eti ve bademcik büyümesidir. Ancak erişkinlerde burun eğriliği, burun eti büyümesi veya yumuşak damak problemleri de horlamaya neden olabilir. Bu nedenle doğru tanı için kapsamlı bir kulak burun boğaz muayenesi şarttır" dedi.

Ailelere önemli uyarı

Çocuklarında sürekli ağız açık uyuma, horlama, sık enfeksiyon geçirme, işitme problemleri veya dikkat eksikliği benzeri belirtiler fark eden ailelerin vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz uzmanına başvurmasını öneren Dr. Yücel, "Erken tanı ve uygun tedavi ile geniz eti kaynaklı birçok sağlık sorununun önüne geçilebiliyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı