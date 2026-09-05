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Cizre'de Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Cizre'de Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan kontrollerde hijyen şartları, son tüketim tarihleri ve muhafaza koşulları titizlikle inceleniyor. Mevzuata aykırı durumlarda idari işlem uygulanacağı ve denetimlerin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, ilçe merkezinde ve mahallelerde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde saha kontrolleri gerçekleştirdi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan incelemelerde; hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk durumları titizlikle kontrol edildi.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemizde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimlerimiz, 5996 sayılı Kanun kapsamında titizlikle ve aralıksız olarak devam etmektedir. Denetimler kapsamında gıda işletmelerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek, vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Halkımızın sağlığı ve güvenilir gıda arzının temini için denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

Ekiplerin, mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmeler hakkında gerekli idari işlemleri uygulayacağı ve saha denetimlerinin periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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