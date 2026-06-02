Haberler

Erzurum'da çiriş otu toplarken kayalıklardan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çiriş otu toplarken dengesini kaybedip kayalıklardan düşen 81 yaşındaki Sait E., ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde çiriş otu toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Halilkaya Mahallesi kırsalında çiriş otu topladığı sırada dengesini kaybeden 81 yaşındaki Sait E, kayalıklardan düşerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ilk ulaşan ambulans helikopterdeki sağlık ekipleri, düşme sonucu yaralanan Sait E'ye ilk müdahaleyi yapıp alandan çıkardı.

Yaralı, sağlık ekiplerince bir süre sedyeyle taşındıktan sonra ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

Sait E, helikopterden alınarak ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bonservisi sudan ucuz! Trabzonspor, Cabral'ı kadrosuna kattı

4 yıllık sözleşme! Süper Lig devi günlerdir beklenen transferi bitirdi
Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş

Günler sonra ortaya çıktı! Hepsi birden sokağa fırlamış

CHP Sözcüsü Sarı: Mevcut durumda kurultay yapma şansı yok

Kılıçdaroğlu, Özel'in talebine kapıyı tamamen kapattı: Mümkün değil
Ebola virüsü sınırları aştı, Avrupa ve Güney Amerika alarma geçti

Virüs sınırları aştı, 2 kıta birden alarma geçti

İçişleri Bakanı Çiftçi, Kur'an-ı Kerim okudu

Ziyarete gittiği yerde, kulakların pasını sildi
Belçika hava trafiği grev nedeniyle durdu

Çalışanlar habersiz gitti, hayat durdu! Tamamı iptal edildi
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar