Cinsel ereksiyon halinde uyanan erkeklerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüksek ölüm riski onları teğet geçiyor

Bilim insanları, sağlık hakkında ilginç tespitlerde bulunmaya devam ediyor. Belçika'da erkeklerle ilgili yapılan son araştırma ise büyük bir yankı uyandırdı.

KALP HASTALIKLARINA DAHA AZ YAKALANIYORLAR

Leuven Katolik Üniversitesi'nde yapılan araştırmada sabah cinsel organı sertleşmiş bir şekilde uyanan erkeklerin kalp krizi ve kalp sağlığı sorunları yaşama riskinin daha düşük olduğu ortaya çıktı.

YÜKSEK ÖLÜM RİSKİ İLE BAĞLANTILI

Araştırmayı yürüten Dr. Leen Antonio, "İktidarsızlık ve sabah ereksiyonu yaşayamamak yüksek ölüm riski ile bağlantılı" dedi. Uzmanlar sabah erekte halde bir cinsel organa sahip olan erkeklerin kalp krizi ya da kalp rahatsızlıklarını yaşama riskinin yüzde 22 daha düşük olduğunu da duyurdu.

"DAMARLARIN DOĞRU ÇALIŞMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Araştırmaya orta yaşlı ve yaşlı 1800 erkek katılırken bir anket düzenlendi. Araştırmayı İngiliz medyasına değerlendiren Dr. Geoff Hackett ise, "Sabah ereksiyonunu kaybetmek damarların ve kalbin doğru çalışmadığını gösteren bir işarettir" dedi. Uzmanlar ayrıca gece saatlerinde erekte olmanın da kan dolaşım sisteminin iyi çalıştığına bir işaret olduğuna dikkat çekti.

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