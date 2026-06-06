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Çilimli'de kursiyerlere sağlık farkındalık eğitimi

Çilimli'de kursiyerlere sağlık farkındalık eğitimi
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Çilimli İlçe Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Cilt Kanseri Farkındalık Ayı ile Hipertansiyon ve Tuza Dikkat Haftası kapsamında köylerdeki kursiyerlere eğitim verdi.

DÜZCE (İHA) – Çilimli İlçe Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Cilt Kanseri Farkındalık Ayı ile Hipertansiyon ve Tuza Dikkat Haftası kapsamında köylerde eğitim gören kursiyerlerle bir araya geldi.

Çilimli İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından Cilt Kanseri Farkındalık Ayı ile Hipertansiyon ve Tuza Dikkat Haftası kapsamında bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Kuşoğlu ve Kiraztarla köylerindeki Kur'an kurslarında gerçekleştirilen etkinlikte kursiyerlere cilt kanserinden korunma yöntemleri, hipertansiyonun nedenleri, belirtileri ve aşırı tuz tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verildi. Eğitim programının ardından katılımcılara konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yetkililer, toplumda sağlık bilincinin artırılmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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