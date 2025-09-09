Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce Çifteler Devlet Hastanesine 6 yeni hemodiyaliz cihazı alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni cihazlarla böbrek yetmezliği hastalarının tedavi süreçlerinde konfor ve güvenliğin artırıldığı ve modern teknolojiye sahip cihazların sağlık çalışanlarının iş yükünü hafiflettiği belirtildi.

Daha önce diyaliz için şehir merkezine gitmek zorunda kalan hastaların artık ilçede tedavi olabildiği kaydedilen açıklamada, bunun hasta ve yakınlarına zaman, ulaşım ve maliyet açısından kolaylık sağladığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, şunları kaydetti:

"Çifteler Devlet Hastanemize kazandırılan 6 yeni hemodiyaliz cihazı ile bölgedeki vatandaşlarımızın tedavi süreçlerini daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle Eskişehir'in her ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya devam ediyoruz. Hemodiyaliz tedavisi sürekli takip gerektiren bir süreçtir. Bu nedenle hastalarımızın modern cihazlarla tedavi alabilmeleri bizim için çok önemlidir."

Yeni cihazlardan yararlanmaya başlayan hasta ve yakınlarının uygulamadan memnuniyet duydukları ve ilçelerde sağlık yatırımlarının sürerek, hastanelerin modern cihazlarla donatılmasının öncelikli hedefler arasında olduğu bildirildi.