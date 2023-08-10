Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem: Aşırı sıcaklara karşı dikkatli olunmalı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ceyhan İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun yaptığı toplantıya katılımının ardından açıklama yapan Başkan Erdem, aşırı sıcaklarda özellikle 4 yaşından küçük çocuklar, hamileler, 65 yaş ve üzeri yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, sürekli ilaç kullananlar, alkol ve madde bağımlıları ve açık alanda çalışanların daha fazla hassasiyeti bulunduğunu kaydetti.

Başkan Erdem, yaz aylarında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte nem oranının da artması sonucu insan sağlığının olumsuz yönde etkilenebildiğine dikkat çekti. Aşırı sıcakların insan sağlığını daha az etkilemesine yönelik halkın farkındalığının artırılması gereğine işaret eden Erdem, Ceyhan Belediyesi Evde Sağlık Birimi'nin aşırı sıcak günlerde vatandaşlara destek olduğunu söyledi.

Aşırı sıcakta kalan kişinin güneş çarpmasına maruz kalabileceğini belirten Erdem, "Bu nedenle zorunlu olmadıkça güneş sıcaklığının en belirgin olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalıdır. Çocuklar, yaşlılar kalp ve şeker gibi kronik hastalığı olanların buna özellikle dikkat etmeleri gerekir" dedi.

Kapalı alanların havalandırılması, yeterli miktarda hava akımı sağlanmasına özen gösterilmesini öneren Erdem, vatandaşın sağlığı için şu uyarılarda bulundu:

"Bol sıvı ve mineral içeren içecekler tüketilmelidir. Kalp hastalığı ve hipertansiyonu olan kişiler dışında gıdalarla tuz alımı arttırılmalıdır. Susamamış olsanız bile sık sık sık tüketilmelidir. Yağlı ve ağır yemeklerden kaçınılmalı, hafif yemekler tercih edilmelidir. Dışarıda aktif olarak çalışması gerekenlerin güneş altında korunmasız kalmamaya dikkat etmesi gerekir. Güneş ve sıcak çarpması belirtileri olarak; halsizlik, baş dönmesi, kusma, bulantı, nabız hızlanması, cildin kuruması ilk belirtiler olurken, algılama ve koordinasyon yeteneğinin azalması, görme netliğinin bozulması, göz çukurlarının belirginleşmesi, bilincin kaybolması ileri belirtilerdir. Bu belirtilere karşı dikkatli olunmalı, alınan önlemlerle hasta düzelmezse hastaneye başvurulmalıdır."