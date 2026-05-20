Haberler

Çapraz nakille birbirlerinin eşlerine can oldular

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doku ve kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle eşlerinden böbrek alamayan Ökkeş Erarslan ile Sevilay Sevgili, Gaziantep'te gerçekleştirilen çapraz böbrek nakliyle yeniden sağlığına kavuştu - Nakil ameliyatı olan Sevilay Sevgili: - "Sadece aynı anneden ve babadan olmak önemli değil. Burada aile olduk, kan bağıyla bağlandık" - Böbreğini veren Nesrin Erarslan: - "Mutluyum çünkü benim sayemde Sevilay Sevgili ailesine ve sağlığına kavuştu. Bu benim için anlatılamaz bir duygu"

Kan ve doku uyuşmazlığı nedeniyle aile bireylerinden böbrek nakli imkanı olmayan iki hasta, Gaziantep'te, eşlerinin çapraz böbrek nakli ile hayata tutundu.

Kilis'te yaşayan 43 yaşındaki Ökkeş Erarslan'a geçen yıl böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Nakil için Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kahraman Eruslu Böbrek Nakli Hastanesi'ne başvuran Erarslan'a, eşi Nesrin Erarslan böbreğini vermek istedi ancak kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle nakil gerçekleştirilemedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Sevilay Sevgili'ye de yaklaşık 5 ay önce aynı hastanede böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Eşi Gürkan Sevgili'nin böbreği de kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle nakil için uygun bulunmadı.

Bunun üzerine iki aile çapraz nakil programına dahil edildi.

Yapılan tetkiklerde Gürkan Sevgili'nin böbreğinin Ökkeş Erarslan'a, Nesrin Erarslan'ın böbreğinin ise Sevilay Sevgili'ye uygun olduğu belirlendi.

GAÜN Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Sacid Çoban ve ekibince gerçekleştirilen operasyonların ardından iki hasta da sağlığına kavuştu.

Ameliyat sonrası bir süre gözetim altında tutulan Erarslan ve Sevgili, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

"İki taraf da çok mutlu"

GAÜN Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Usalan, AA muhabirine, son dönemde çok sayıda başarılı nakil gerçekleştirdiklerini söyledi.

Usalan, "Nakledilen böbrekler kısa sürede çalışmaya başladı. Hastaların değerleri normale döndü. Çapraz nakil hastalarının birbirleriyle iyi bir diyalogları oluyor ve akraba gibi oluyorlar. İki taraf da çok mutlu." diye konuştu.

Prof. Dr. Sacid Çoban da merkez olarak bölgedeki en büyük çapraz nakil havuzlarından birine sahip olduklarını belirtti.

"Burada aile olduk"

Nakil ameliyatı olan Sevilay Sevgili ise süreç boyunca iki ailenin yakınlaştığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Sevgili, şunları kaydetti:

"Yeni bir yaşama kavuştuğum için mutluyum. Sadece aynı anneden ve babadan olmak önemli değil. Burada aile olduk, kan bağıyla bağlandık. Buradan çıktıktan sonra da ayrılmayı düşünmüyoruz, görüşmeye devam edeceğiz."

Böbreğini Ökkeş Erarslan'a bağışlayan Gürkan Sevgili de bir hastanın yeniden sağlığına kavuşmasına katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Sevgili, "Eşim yeniden sağlığına kavuştu. Ökkeş Erarslan da ailesine döndü. Bu süreçte birbirimize destek olduk. Önümüz Kurban Bayramı, bu bayram bizim için çifte bayram oldu." ifadelerini kullandı.

Ökkeş Erarslan ise kendisine böbreğini bağışlayan aileye teşekkür ederek, yeniden sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Böbreğini veren Nesrin Erarslan ise her iki ailenin güçlü bağlarla birbirine bağlandığını ifade etti.

Sevgili çiftine teşekkür eden Erarslan, duygularını şöyle dile getirdi:

"Uzun bir süreçti ama güzel geçti. Mutluyum çünkü benim sayemde Sevilay Sevgili ailesine ve sağlığına kavuştu. Bu benim için anlatılamaz bir duygu. Eşim de Gürkan Sevgili sayesinde çocuklarına ve sağlığına kavuştu. Burada günlerimiz hep beraber geçti, aile gibi olduk."

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi

Hürmüz krizi sonrası Türkiye'den kritik hamle! MSB, NATO'ya sundu
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı

Malatya depremini 2 hafta önceden bilen bir uzman var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran’da savaş alarmı! Sivillere AK-47 eğitimi veriliyor

Korkulan oluyor! Şimdi de halka silah öğretmeye başladılar
Festivalde anne-kız dehşeti: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!

Festivalde dehşet: Genç kadını saçını koparana kadar dövdüler!
Oytun Erbaş'tan endişe yaratan hantavirüs çıkışı: Yıllarca evden çıkamayabiliriz

Yeni virüs Oytun Erbaş'ı tedirgin etti: Dünya tarihini değiştirebilir
EFES-2026’da güç gösterisi! Yerli silahlar ilk kez sahada

EFES-2026’da güç gösterisi! Yerli silahlar ilk kez sahada
MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor

MSB tarih verdi! Almanya Türkiye'ye Patriot gönderiyor
Yıldız isme servet değerinde hediye, 1 saniye düşünmeden reddetti

Önünü kesip uzattı, aldığı yanıtla yıkıldı

Erdoğan'dan 'Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz' diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin

Spor Bakanı'nın canlı yayındaki sözlerine Erdoğan'dan müdahale