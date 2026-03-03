Haberler

Cansever'den kötü haber: Donör bulunamadı, kritik bir sürece girildi

Cansever'den kötü haber: Donör bulunamadı, kritik bir sürece girildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son haliyle yürekleri dağlayan sanatçı Cansever'in Almanya'da devam eden lösemi tedavisinde kritik bir aşamaya gelindi. Uygun donör bulunamaması halinde mart ya da nisan ayında ilik nakli yapılmasının planlandığı belirtildi.

  • Sanatçı Cansever'in Almanya'da yürütülen tedavisinde donör bulunamadı.
  • Tedavide ilik nakli seçeneği değerlendiriliyor.
  • Cansever geçen aralık ayında lösemiyle mücadelesinin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

Tedavi sürecine ilişkin gelişmeler, sanatçının sevenlerini endişelendirdi. Almanya'da yürütülen tedavide donör arayışının sürdüğü, alternatif olarak ilik nakli seçeneğinin değerlendirildiği ifade edildi. Hayranları sosyal medyada Cansever için geçmiş olsun mesajları paylaştı.

Cansever'in durumu sevenlerini kahretti

"RADİKAL KARARLAR ALDIM" DEMİŞTİ

Cansever, geçen aralık ayında lösemiyle mücadelesinin başarıyla sonuçlandığını açıklamıştı. Zorlu sürecin ardından hayatında önemli kararlar aldığını belirten sanatçı, "Bundan sonra çok daha farklı yaşayacağım hayatı. Artık şunu düşün, bunu düşün yapmayacağım. Çok farklı yaşayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar

Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama