Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, GETAT Kongresi'nde En Başarılı 10 Hastane Arasına Girdi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde Türkiye'nin en başarılı hastaneleri arasında yer aldı. Başhekim Keser, ekibine teşekkür etti.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'nde Türkiye'nin en başarılı ilk 10 hastanesi arasında yer aldığı bildirildi.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda bütüncül tıp" temasıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Kongresi'nin, 3-5 Ekim tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Kongreye 31 ülkeden 1700 katılımcının iştirak ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Kongrede, ülkemiz genelinde faaliyet gösteren 84 GETAT Uygulama Merkezi ve 2 bin 160 uygulama ünitesi arasından en başarılı ilk 10 hastane arasına giren hastanemiz, önemli bir başarıya imza attı. Bu başarı dolayısıyla Başhekim Op. Dr. Hasan Keser ve GETAT Ünitesi Sorumlu Hekimi Uz. Dr. Azem Ülkü'ye, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu tarafından plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Keser, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin bu başarıyı elde etmesinde emeği geçen ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

