Çanakkale İl Sağlık Müdürü Görgülü sağlık hizmetleri toplantısına başkanlık ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü başkanlığında Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda il genelindeki sağlık hizmetlerinin durumu ve devam eden çalışmalar ele alınarak daha kaliteli ve erişilebilir hizmet için değerlendirmelerde bulunuldu.
Çanakkale'de İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.
Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü başkanlığında, Hizmet Başkanları ve yönetim ekibinin katılımıyla Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve hizmet süreçleri ele alındı. Sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması, hizmet sunumunda etkinliğin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunulmasına yönelik değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.