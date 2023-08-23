Çanakkale'deki Orman Yangınında 83 Kişi Etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'de devam eden orman yangınına ilişkin; "Toplam 83 kişi etkilendi. 14'ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından etkilenen ve tedavi altına alınan yurttaşlarla ilgili bilgi verdi. Koca, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Çanakkale'de meydana gelen orman yangında toplam 83 kişi etkilendi. 14'ü olay yerine görevlendirilen ambulanslarla, 48 kişi ise ayaktan hastanelere ulaştı. Ayrıca tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 hasta olmak üzere 21 hastanın ambulanslarla nakli sağlanmıştır. Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."