Çanakkale'de Truva Atı ve Saat Kulesi Turuncu Işıklandırıldı

Çanakkale Belediyesi tarafından çocukluk çağı kanseri gerçeklerine ışık tutmak, hayat kurtaran araştırmaların önemini vurgulamak amacıyla yürütülen farkındalık çalışmasına destek olmak amacıyla, kentin sembollerinden Truva Atı ve Saat Kulesi, turuncu renkle ışıklandırıldı.

Uluslararası Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık ayında ülkede LÖSEV öncülüğünde çocukluk çağı kanseri gerçeklerine ışık tutmak, hayat kurtaran araştırmaların önemini vurgulamak amacıyla yürütülen farkındalık çalışmasına Çanakkale Belediyesi de katkı sundu. 2-8 Kasım tarihleri arasındaki Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla kentin simgelerinden olan Truva Atı ve Saat Kulesi, farkındalık amacıyla turuncu renkte ışıklandırıldı. - ÇANAKKALE