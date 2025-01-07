Çanakkale'de Tarihi Semboller Yeşil Işıkla Aydınlatıldı

Çanakkale'nin simgeleri Tarihi Saat Kulesi ve Truva Atı, "Serviks Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla yeşil renkle ışıklandırıldı.

Kanserle mücadelede en önemli unsurlardan biri olan farkındalığın sağlanmasına yönelik çalışmalar, ocak ayı boyunca rahim ağzı (serviks) kanseri için yürütülecek.

Bu çalışmalara destek veren Çanakkale Belediyesi tarafından kentin tarihi unsurları ve simgelerinden olan Saat Kulesi ve Truva Atı'nın ışıklandırmaları da kanserle mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yeşil renkte düzenlendi.