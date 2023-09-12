Çanakkale'de Mahalle Afet Gönülleri Eğitimlerini Tamamladı

Çanakkale Belediyesi ve Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Çanakkale Afetlere Hazırlanıyor' projesi kapsamında, Mahalle Afet Gönüllülerine eğitim verildi. 500 gönüllü, afet bilinci, temel ilk yardım ve temel arama kurtarma konularında eğitim aldı.

Çanakkale'de Mahalle Afet Gönülleri (MAG), eğitimlerinin ilk etabını tamamladı.

Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği işbirliğiyle "Çanakkale Afetlere Hazırlanıyor" projesi kapsamında Mahalle Afet Gönüllülerine eğitim verildi.

Mahalle Afet Gönüllüsü Temel Eğitim Programı kapsamında, 500 gönüllü "Afet bilinci ve hazırlık", "Temel ilk yardım", "Temel Arama ve Kurtarma" eğitimlerini aldı.

Mahalle Afet Gönüllüsü olman isteyen vatandaşlar için başvuru süreçlerinin devam ettiği bildirildi.