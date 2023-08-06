Çanakkale'de denizden acil hasta nakli için protokol imzalandı

Çanakkale Valiliği, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM) ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında denizden acil hasta nakli konusunda protokol imzalandı. Protokol ile Kıyı Emniyeti botlarının kullanılmasıyla acil vakalarda hastaların intikalinin daha hızlı sağlanması hedefleniyor.