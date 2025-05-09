Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme

Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber

Çanakkale'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Nakledilecek

Çanakkale'de Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 3 Kişiye Nakledilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de beyin kanaması nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın organları, ailesinin bağış kararı ile 3 farklı hastaya nakledilecek. Organ nakli uzmanları, bu bağışın önemine dikkat çekti.

Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki hastanın karaciğeri ve iki böbreği 3 kişiye nakledilecek.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle 1 Mayıs'tan bu yana tedavi gören erkek hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli Koordinatörü uzman doktor Azem Ülkü ile hemşire Gönül Pınarcıoğlu'nun yaptığı görüşmelerin ardından ölen kişinin ailesi, başka hayatlara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.

Sağlık Bakanlığının donör organizasyonu kapsamında 64 yaşındaki hastanın karaciğeri ile iki böbreği 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Azem Ülkü, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağış sayesinde 3 kişiye umut olunduğunu belirterek, "Merhum hastamızın ailesine, gösterdikleri bu örnek davranış için teşekkür ediyoruz. Bağışlanan organlar sayesinde 3 hastamız yeniden yaşama tutunacak." dedi.

Hastane Başhekimi operatör doktor Hasan Keser de organ bağışının önemine dikkati çekerek şunları ifade etti:

"Organ bağışı, yaşamı sona ermiş bir insanın başka hayatlara can vermesi demektir. Merhum hastamızın ailesi, aldıkları bu anlamlı kararla 3 hastaya umut olmuştur. Kendilerine minnettarız. Organ bağışının yaygınlaşması için toplum olarak daha duyarlı olmalıyız."

Kaynak: AA / Burak Akay - Sağlık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti

Muhabire cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.