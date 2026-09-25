Çan Devlet Hastanesi, paketli gıdalardaki şekere dikkat çekmek için stand kurdu

Çan Devlet Hastanesi, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında hastane içerisinde bilgilendirme standı kurdu.

Aşırı şeker tüketiminin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve toplumda sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, hastane yönetimi ile hasta ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca hastane personeli tarafından vatandaşlara, günlük hayatta sıkça tüketilen paketli gıdalar ve içeceklerin içerdiği yüksek şeker miktarları uygulamalı olarak anlatıldı. Ziyaretçilere, kronik hastalıkların önlenmesinde dengeli beslenmenin yanı sıra ambalajlı ürünlerde gıda etiketi okumanın ve bilinçli besin seçimi yapmanın hayati önemi aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı