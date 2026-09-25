Haberler

Çan Devlet Hastanesi, paketli gıdalardaki şekere dikkat çekmek için stand kurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çan Devlet Hastanesi, paketli gıdalardaki şekere dikkat çekmek için stand kurdu
Güncelleme:
+48 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çan Devlet Hastanesi, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında bilgilendirme standı kurdu. Personel, ziyaretçilere paketli gıda ve içeceklerdeki şeker miktarlarını anlatarak dengeli beslenme, gıda etiketi okuma ve bilinçli besin seçiminin önemini aktardı.

Çan Devlet Hastanesi, 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında hastane içerisinde bilgilendirme standı kurdu.

Aşırı şeker tüketiminin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve toplumda sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik, hastane yönetimi ile hasta ve yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca hastane personeli tarafından vatandaşlara, günlük hayatta sıkça tüketilen paketli gıdalar ve içeceklerin içerdiği yüksek şeker miktarları uygulamalı olarak anlatıldı. Ziyaretçilere, kronik hastalıkların önlenmesinde dengeli beslenmenin yanı sıra ambalajlı ürünlerde gıda etiketi okumanın ve bilinçli besin seçimi yapmanın hayati önemi aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, 'acil çağrı' sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

"Acil çağrı" sonrası Genelkurmay Başkanı Suudi Arabistan'a gidiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı

TOKİ arsasıyla vurgun yaptılar! Dudak uçuklatan miktar
Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil kamyona arkadan çarptı! Ön koltuktaki yolcu kurtarılamadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yeni dönem bugün resmen başladı
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın

Bir işin de suyunu çıkarmasanız keşke! Trabzon'daki ilana bakın
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı

Akıbetleri merak edilen Katılımevim ve Birevim'le ilgili yeni gelişme
Suudi Arabistan Müftüsü Favzan, Husilere karşı cihat ilan etti! Mekke'de sirenler çalmıştı

Suudi müftüden Husilere cihat ilanı! Türkiye'nin adımı tartışılıyor
Dursun Özbek'ten Aziz Yıldırım sorusuna yanıt: Elbette...

Dursun Özbek'e bu görüntü soruldu! Cevabı çok net oldu