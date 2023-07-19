Cam Kemik Hastası Genç Kız, Hastanede Çalışmayı Hedefliyor

Kahramanmaraş'ta doğuştan cam kemik hastası olan 19 yaşındaki İkra İmalı, bu sene yeni yeni yürümeye başlayarak önemli bir aşama kaydetti. Şimdi ise kendisine hastanede çalışmayı hedef koyduğunu belirten İkra, diğer rahatsızlığı olan insanlara da cesaret vermek istediğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta doğuştan cam kemik hastası olan 19 yaşındaki İkra İmalı, bu sene yeni yeni yürümeye başlayarak önemli bir aşama kaydetti. Genç kız şimdi ise kendisine hastanede çalışmayı hedef koydu.

Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi'nde yaşayan cam kemik hastası İkra İmalı, aldığı tedavi ve fizik tedavilerinin ardından bu sene yürümeye başladı. Çok hassas olduğu için bugüne kadar yaşamının büyük bir bölümünü evinde geçirmek zorunda kalan genç kız, şimdi ise hayalinin, sağlık sektöründe çalışmak olduğunu ifade etti.

Kendini anlatan İkra İmalı, "Ben 19 yaşındayım ve cam kemik hastasıyım. Genelde evdeyim ve haftada iki gün fizik tedaviye gidiyorum. Bahçede yetiştirdiğim çiçeklerim var. Onlarla ilgileniyorum. Ben 19 yıl sonra yeni yeni yürümeye başladım. Lise mezunuyum. KPSS'den 60 puan aldım. Memur olmak istiyorum. Benim gibi olanların sesi olmak istiyorum. Ben başardım, onlar da başarsın istiyorum. Bir nevi örnek olmak istiyorum" dedi.

"Hayalim hastanede görev yapmak"

"Benim gibi rahatsızlığı olan arkadaşlarım asla pes etmesinler" diyen İkra, şöyle konuştu:

"Ben pes etmedim, onlar da pes etmesinler. Bizim diğer insanlardan hiçbir eksiğimiz yok aslında. Onlar da insan biz de insanız. İnsanlara şunu dedirtmesinler, 'okudu ama boşa okudu' dedirtmesinler. KPSS'ye girdim ve şimdi atanmayı bekliyorum. Benim hayalim hastanede görev yapmak. Cam kemik hastasıyım ve rahatsızlığımdan dolayı sürekli hastaneye gidiyorum. Oradaki masa başındaki hemşireleri görüyorum. Çok güzeller. Ben de onlar gibi hasta arkadaşlarla ilgilenmek istiyorum. Onlara iyi bir yol göstermek istiyorum. Ben buradan ilgililere seslenmek istiyorum. Bizim gibi özel insanlar da atanmak istiyor. Onlardan ilginizi hiç eksik etmeyin. Çabalayın, onlar da bir yere gelsinler. 'Engelli ama bu işi bizim gibi çok iyi yapabiliyor' desinler. Elimizden tutun lütfen." - KAHRAMANMARAŞ