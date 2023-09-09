ÇAKOP, cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylere destek veriyor

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (ÇAKOP), cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireyleri sağlıklı bir hayata kavuşturmak ve çocukları buna sürükleyen problemlerin önünü kapatmak için çalışıyor.

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu (ÇAKOP) Başkanı Zuhal Öztürk, cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireyleri sağlıklı bir hayata kavuşturmak ve çocukları buna sürükleyen problemlerin önünü kapatmak için çalıştıklarını bildirdi.

ÇAKOP'un 2023-2024 yılı açılış toplantısı Fatih'te bulunan Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfında yapıldı.

Platform Başkanı Zuhal Öztürk, cinsel kimlik karmaşası yaşayan kişilerin çok güzel gösterilen hayatlarının arkasındaki gizli sağlık sorunlarının ve sonradan ortaya çıkan yaşam sıkıntılarının gündeme getirilmesini çok önemsediklerini söyledi.

Öztürk, bu kişilerin hayatlarının sonuna kadar hormon ve psikolojik terapiler almak zorunda olduğunu, ciddi ruhsal sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Biz bütün cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerin elinden tutmak istiyoruz. Onların elinden tutup onları sağlıklı bir hayata kavuşturmak hem de bu gençleri ve çocukları buna sürükleyen problemlerin önünü kapamak hedefimiz." diye konuştu.

Dünyada cinsiyetsizleştirme çalışmasının çok uzun yıllardan beri yapıldığını, bununla ilgili de birçok politikaların gündeme geldiğini aktaran Öztürk, hedeflerinin klasik Türk ve dünyadaki normal aile yapısını hayatta tutmak olduğunu bildirdi.

Öztürk, dünyada cinsel kimlik karmaşası yaşayan 18 yaşın altındaki bireylere terapi verme hakkının olduğunu dile getirerek, 18 yaşından büyüklere ise böyle bir hakkın bulunmadığını anlattı.

Türkiye'de "bağlanma ve travma terapisi" adı altında bir eğitim başlattıklarını ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Biz bu eğitimle bize gelen, her türlü hem cinsel sıkıntı yaşayan travma sahibi bireylere yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Özellikle hem anne ve babalar da destek olmaya çalışıyorsa onlardan oluşturduğumuz gruplarda onların birbirlerini tanımalarını ve çocukları arasında nasıl iletişim kurmaları gerektiğini de öğretmeye gayret ediyoruz. 'ImTT' tekniği (imaj dönüşüm terapisi), dünyada en son kullanılan tekniktir. Yani cinsel kimlik karmaşası yaşayan bireylerde biz 'ImTT' tekniğini, maneviyat psikolojisi ile beraber birleştirip bağlama ve travma terapisi oluşturduk. Bununla alakalı eğitimler başlattık."

Müslümanlıkta olduğu gibi Hristiyanlık ve Yahudilikte de cinsel kimlik karmaşasının haram olduğunu belirten Öztürk, Türkiye ve dünyada terapi yapanlara ciddi bir baskı olduğunu sözlerine ekledi.