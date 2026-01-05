'Bypass ameliyatı sonrası hastalarda koroner çalma sendromu görülebilir'

BYPASS ameliyatı sonrası koroner çalma sendromu gibi komplikasyonların görülebileceğini belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, "Bazı hastalar yürürken ya da diyaliz sırasında göğüs ağrısı yaşayabiliyor. Bu durum özellikle bypass yapılan hastalarda, göğüs boşluğundan alınan arteriyel damarların açıklığıyla ilgili olabiliyor" dedi.

Koroner arter hastalığının tedavisinde koroner stentlerve bypass ameliyatlarının öne çıktığını ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Saygın Türkyılmaz, "Bazen hastalarda gözden kaçabilen koroner çalma sendromu gibi komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Bu durum hastalarda özellikle efor sırasında göğüs ağrısına yol açıyor" diye konuştu.

'AMELİYAT SONRASI GÖĞÜS AĞRISI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Süreç hakkında önemli bilgiler veren Prof. Dr. Türkyılmaz, "Bazı hastalar yürürken ya da diyaliz sırasında göğüs ağrısı yaşayabiliyor. Bu durum özellikle bypass yapılan hastalarda, göğüs boşluğundan alınan arteriyel damarların açıklığıyla ilgili olabiliyor. Damar darlığı olduğunda kalbe giden kan tam tersine, kola yönlenebiliyor ve hastada ağrı oluşuyor" ifadelerini kullandı.

'DETAYLI DEĞERLENDİRME HAYAT KURTARIYOR'

Hastaların şikayetlerinin doğru anlaşılması ve detaylı tetkiklerle değerlendirilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Türkyılmaz, "Hastanın hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyen bu durumu başka bir ağrı gibi görmemek gerekiyor. Detaylı anamnez, muayene ve tetkik ile tanıyı koyuyoruz ve tedaviyi en kısa sürede tamamlıyoruz" diye konuştu.

'DAMAR SAĞLIĞI TÜM VÜCUDU İLGİLENDİRİYOR'

Damar sağlığının yalnızca kalbi değil, tüm vücut damarlarını etkilediğini belirten Prof. Dr. Türkyılmaz, "Bypass olmuş veya stent takılmış hastaların dahi bu tür şikayetleri varsa kliniklerimize başvurmaları çok önemli. Biz hastaların konforlu yaşamlarını sağlamak için detaylı değerlendirmelerini yapıyoruz" dedi.