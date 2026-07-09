Bursa Şehir Hastanesi Diyaliz Merkezi haftanın 6 günü hizmet verecek

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce haziran ayında yapılan düzenleme ile Bursa Şehir Hastanesi'nde Diyaliz Merkezi'nde hizmet kapasitesi artırıldı.

6 Haziran 2026 itibarıyla başlayan yeni düzenlemeyle birlikte Bursa Şehir Hastanesi Diyaliz Merkezi'nde cumartesi günleri de dahil olmak üzere haftanın 6 günü, günde 3 seans olarak hizmet verilmeye başlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Ayar, yeni düzenleme ile daha fazla hastanın diyaliz imkanından faydalanması amaçladıklarını belirtti. Prof. Dr. Ayar, "6 Haziran 2026 itibariyle Bursa'mızın sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem başlamış oldu. Haftanın 6 günü 3 seans olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Seans sayımızı bin 450'den bin 750'ye çıkartarak hızlı ve kesintisiz diyaliz hizmeti veriyoruz" şeklinde konuştu.

Diyaliz Sorumlu Hekimi Dr. Teoman Ekşioğlu ise "7 hastayla başladığımız tedavimiz bugün itibarıyla 22 hastayla devam etmektedir. Genişleyen kadromuz ve artan imkanlarımızla, daha fazla hastamızın hayatına dokunmaya ve yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Ekşioğlu ayrıca Diyaliz Merkezi'nin kapasitesinin artmasına vesile olan Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı