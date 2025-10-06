Bursa'da Piknikte Yılan Tarafından Isırılan Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hobi bahçesinde piknik yaparken yılanın ısırdığı 26 yaşındaki Gamze A., hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ailesiyle birlikte kırsal Karagölet Mahallesi'ndeki hobi bahçesine piknik yapan Gamze A.'yı yılan ısırdı. Sol bacağından ısırılan Gamze A., özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gamze A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
