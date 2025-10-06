Haberler

Bursa'da Piknikte Yılan Tarafından Isırılan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hobi bahçesinde piknik yaparken yılanın ısırdığı 26 yaşındaki Gamze A., hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
