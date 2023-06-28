Bursa'da kurban keserken yaralanan acemi kasap sayısı 462 oldu. Bursa'da Bayram namazının ardından kurban kesim işlemleri başladı. Kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine akın etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yüzlerce vatandaş tedavi edildi.

Bursa'da kendini kesen acemi kasap sayısı 462 oldu

BURSA - Bursa'da kurban keserken yaralanan acemi kasap sayısı 462 oldu.

Bursa'da kurban keserken yaralanan acemi kasaplar soluğu hastanede aldılar. Bursa'da Bayram namazının ardından kurban kesim işlemleri başladı. Kurban kesim işlemleri sırasında kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine akın ettiler.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamalarına göre Bursa'da kendini yaralayan acemi kasap sayısı 462 ye ulaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yüzlerce vatandaş çeşitli hastanelerde tedavi edildi.