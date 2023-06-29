Burhaniye'de Sivrisinek Mücadelesine Drone Katılıyor

Burhaniye Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sivrisinek mücadelesi çalışmalarına drone da dahil edildi. Drone ile bataklık alanlar ve ulaşılamayan yerler ilaçlanarak sivrisinek üremesi engelleniyor. Ayrıca yağmur suyu kanalları, çöp konteynerleri ve durgun su birikintileri de ilaçlanmaya devam ediliyor.

Burhaniye'de yaz aylarında artan sivrisineklere karşı başlatılan mücadele çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İlaçlama Birimi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın koordineli olarak sürdürdüğü çalışmalar kapsamında standart ilaçlama yöntemleriyle ulaşılamayan dere ve bataklık benzeri yerlerde drone kullanılmaya başlandı.

Drone ile yapılan çalışmalar kapsamında Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bataklık alanlar, Havran Çayı, Karınca Deresi ve insan eliyle ulaşılamayacak alanların tamamı ilaçlanıyor. 30 gün kalıcı çözüm sağlayan, Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal içerikli ilaçlarla sulak alanlarda sivrisinek üremesinin önüne geçilerek Burhaniyelilerin ve yaz mevsimini Burhaniye'de geçirecek tatilcilerin keyifli bir yaz geçirmeleri hedefleniyor.

Drone ile yapılan çalışmalara ek olarak yağmur suyu kanalları, menfezler, çöp konteynerleri, gübrelik alanlar, kanalizasyon sistemleri ve larva üremesinin yoğun olduğu durgun su birikintileri, ekipler tarafından larvasit ilaçlar ile ilaçlanmaya devam ediyor.