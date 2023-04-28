Burhaniye Belediyesi Pazar ve Fırın Denetimlerini Yoğunlaştırdı

Burhaniye Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi, güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için pazar yerlerindeki ve fırınlardaki denetimlerini yoğunlaştırdı.

Burhaniye Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi, güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için pazar yerlerindeki ve fırınlardaki denetimlerini yoğunlaştırdı.

Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşların huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi için çalışırken, fiyatlar konusunda vatandaşın mağdur edilmemesi için denetimlerine devam ediyor. Ekipler, pazarın ve tezgahların düzeni, sergi işgaliyesi, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı denetleyerek, fiyat etiket kontrolü yapıyor. Fırınlar ve unlu mamuller üreten işletmeler de denetim kapsamında yer alıyor. Ekipler, işletmelerin temizliği, çalışanların durumu, ruhsat ve ürünlerin gramajlarını da inceliyor.