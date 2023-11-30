Bulgaristan'da Sağlık Personeli Sıkıntısı

Bulgaristan'da pratisyen hekim ve psikiyatrist açığı yaşanıyor. Ülkede personel eksikliğini gidermek için önerilen tedbirler arasında eğitim ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi yer alıyor.

SOFYA, 30 Kasım (Xinhua) -- Bulgaristan büyük bir sağlık personeli sıkıntısı yaşıyor.

Ülkenin Ekonomik Analizler Konseyi tarafından Çarşamba günü yayımlanan bir raporda, ülke genelinde 1.000'i aşkın pratisyen hekim açığı olduğu ve bu rakamın 2021'de kayıtlı toplam pratisyen hekim sayısının yaklaşık dörtte birine tekabül ettiği belirtildi.

Psikiyatrist açığı 460'ı aşarken, bu rakam 2021'deki toplam personel sayısının yüzde 70'inden fazlasına eşit.

Bulgaristan Ulusal İstatistik Kurumu'na göre, ülkede aktif çalışan 3.854 pratisyen hekim ve 656 psikiyatrist bulunuyor.

Konsey raporuna göre mevcut hemşire sayısı 16.900 civarında iken, bu rakamın 2021'deki toplam sayının yaklaşık yüzde 60'ına denk geldiği belirtildi.

Bulgaristan'da 1990 yılında aktif çalışan 53.800 kayıtlı hemşire varken, bu sayı 2021 yılında 28.800'e düştü.

Hükümet, personel eksikliğini gidermede güçlük çekiyor. Sorunun çözümü için raporda önerilen tedbirler arasında başta hemşireler olmak üzere sağlık profesyonellerinin eğitimine öncelik verilerek bu kişilerin Bulgaristan'da tutulması, yurtdışında çalışan Bulgar sağlık profesyonellerinin ülkeye çekilmesi ve çalışma koşulları ile kariyer geliştirme fırsatlarının önemli ölçüde iyileştirilmesi yer alıyor.