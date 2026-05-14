Buldan'da uzman doktor sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı, 2026 yılında Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde uzman doktor sayısını artırma kararı aldı. Çeşitli branşlarda toplamda 11 yeni uzman kadrosu tanımlandı ve atamaların yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

2026 yılı içinde Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde, Göz Hastalıkları bölümüne 2, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bölümüne 1, İç Hastalıkları bölümüne 4, Kardiyoloji bölümüne 1, Radyoloji bölümüne 2, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne 1 ve Üroloji bölümüne 1 uzman doktor kadroları tanımlanarak, ilgili brançların atamasıyla ilgili engeller kaldırıldı. 2026 yılı içerisinde atamaların tamamlanması bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
