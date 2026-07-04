Buğra Mısri: Kaygı hastalık değil, hayatın bir parçası

Klinik Psikolog Buğra Mısri, Haberler.com'da Metin Aydın'ın sunduğu "İyilik İyileştirir" programına konuk oldu. Programda kaygının nedenleri, çocuklukta yaşanan deneyimlerin yetişkinlik dönemine etkileri, iç sesin oluşumu ve kaygıyla baş etme yöntemleri ele alındı. Mısri, kaygının tek bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmadığını belirterek, biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir durum olduğunu söyledi.

KAYGI HAYAT AKIŞININ BİR PARÇASI

Klinik Psikolog Buğra Mısri, kaygının her zaman hastalık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Kaygının insan yaşamında doğal bir işlevi olduğunu belirten Mısri, "Kaygı aslında bir hastalık değil, normal hayat akışının bir parçasıdır" dedi. Bir düşüncenin bile vücudun alarm sistemini harekete geçirebileceğini dile getiren Mısri, kaygının bedensel ve zihinsel tepkilerle kendini gösterebildiğini anlattı. Mısri, kaygıyla baş ederken en önemli noktalardan birinin kişinin kendisini yeniden şimdiki ana getirebilmesi olduğunu vurguladı.

ÇOCUKLUKTA DUYULAN CÜMLELER İÇ SESE DÖNÜŞEBİLİR

Programda çocukluk döneminin bireyin duygu dünyası üzerindeki etkilerine de değinen Mısri, çocuklukta maruz kalınan olayların insan üzerinde mutlaka bir iz bıraktığını söyledi. Mısri, "Çocuklukta duyduğumuz cümleler zamanla iç sesimize dönüşür" diyerek, erken yaşlarda edinilen deneyimlerin yetişkinlikte kişinin kendisiyle kurduğu ilişkiyi etkileyebileceğini belirtti. Çocukluk döneminde yaşanan olayların kaygı, öz güven ve kendilik algısı üzerinde belirleyici olabileceğini ifade eden Mısri, kişinin bu iç sesi fark etmesinin dönüşüm için önemli bir adım olduğunu söyledi.

MİSRİ: SİZ HASTA DEĞİLSİNİZ

Klinik Psikolog Buğra Mısri, kaygıyla mücadelede kişinin kendisini "bozuk" ya da "düzeltilmesi gereken" biri gibi görmemesi gerektiğine dikkat çekti. Mısri, "Siz hasta değilsiniz; düzeltilmeyi gerektirecek bir durumunuz yok" diyerek, kaygıya yaklaşım biçiminin kişinin iyileşme sürecinde önemli olduğunu vurguladı. Kaygının insan hayatındaki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mısri, kaygıyla baş etmede farkındalık, anda kalabilme ve kişinin kendisine şefkatle yaklaşmasının önemine dikkat çekti.