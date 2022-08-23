Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu testi geçemeyenler erken ölüyor! Toplamda süresi sadece 10 saniye

Sağlık Haberleri

Bu testi geçemeyenler erken ölüyor! Toplamda süresi sadece 10 saniye

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre "Flamingo" testi olarak adlandırılan ve tek ayak üzerinde 10 saniye dengede durmayı içeren testi geçemeyen kişilerin daha erken öldüğü tespit edildi.

Bilim insanları uzun yaşama ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırmada ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

Uzmanlar, Flamingo" testi olarak adlandırılan ve tek ayak üzerinde 10 saniye dengede durmayı içeren testi geçemeyen kişilerin daha kısa ömürlü olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, tespitlerinin nedeni hakkında da bilgilendirmede bulundu. Buna göre dengelerini sağlayamayan insanların kalp krizi, felç, diyabet ve tansiyon gibi hastalıklara yakalanma ihtimalerinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Bilim insanları testten başarılı olamayan insanların yapması gerekenlere ilişkin de bilgilendirmede bulundu. Testi geçemeyenlerin daha fazla denge çalışması yapması gerektiği ve bol bol yürüyüşe çıkması tavsiye edildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Sağlık

Sağlık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

seyfullah aydın:

sağ eliyle sağ kulağını tutup sol eliyle sağ kolunun arasından burnuna dokunan daha uzun yaşıyormuş hatta kpss yi kazanıp mülakatlarda bir yere üye olmadıkları halde başarılı olup geçtikleri rivayet edilir

Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title