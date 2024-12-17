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Bu mesleği yapanların Alzheimer'a yakalanma riski daha düşük

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Bilim insanları, taksi ve ambulans şoförlerinin sürekli rota hesaplama eyleminin Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etki yarattığını belirledi. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, taksi şoförlerinin Alzheimer'dan ölüm oranının ülke genelindeki ortalamanın oldukça altında olduğu tespit edildi.

Bilim insanları, taksi ve ambulans şoförlerinin sürekli rota hesaplaması yapmasının Alzheimer'a karşı koruyucu etki yarattığını ortaya koydu. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

ABD'de yapılan araştırmanın ölüm kayıtları analizinde, taksi şoförlerinin Alzheimer'dan ölüm oranı yüzde 1.03 olarak tespit edildi. Bu oran, ülke genelindeki yüzde 3.9'luk ortalamanın oldukça altında. Ambulans şoförlerinde ise oran daha da düşük: yüzde 0.74.

Daha önce Londra'daki taksi şoförleri üzerinde yapılan bir araştırma da benzer sonuçlar vermişti. Londralı taksicilerin hafıza merkezi olan hipokampüs bölgesinin özellikle gelişmiş olduğu belirlenmişti.

Harvard Üniversitesi'nden Dr. Anupam Jena, "Navigasyon ve mekansal işlemlerin sık kullanımı beyinde koruyucu etki yaratıyor olabilir" dedi.

Ancak UK Demantia Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Tara Spires-Jones farklı bir yorumda bulundu: "Çalışmadaki şoförlerin ortalama ölüm yaşı 64-67 iken, diğer mesleklerde bu 74. Daha uzun yaşasalardı Alzheimer görülebilirdi."

Uzmanlar, zihinsel aktivitenin azlığının Alzheimer riskini artırdığını, hastalığın demansın önde gelen nedeni olduğunu vurguluyor.

Bu mesleği yapanların Alzheimer'a yakalanma riski daha düşük
Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık
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