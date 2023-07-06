Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından tahsis edilen servis ile vatandaşların hastaneye ulaşımı ücretsiz sağlanıyor. Bu uygulama sayesinde vatandaşların servis bedeli cebinde kalıyor.

Bu ilçede hastanelere ulaşım ücretsiz: Vatandaşlar servis bedelinden kurtuldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye tarafından tahsis edilen servis ile vatandaşların hastaneye ulaşımı ücretsiz sağlanıyor. Bu uygulama sayesinde vatandaşların servis bedeli cebinde kalıyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde vatandaşların hastanelere ulaşımı belediye tarafından ücretsiz servis hizmeti başlattı. Uygulamanın özellikle yaşlı, engelli ve ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşların hastaneye daha rahat gidip gelmelerini sağlanıyor. Hastane servisi 8.00 ile 9.00 saatlerinde hizmet veriyor. Vatandaşlar, bu uygulama sayesinde servis bedelinden kurtulmuş oldu.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine ulaşım kolaylığı sağlayan vatandaşların mutlu olduğunu söyledi.

Özellikle köyden gelen vatandaşların hastaneye gitmek için 3 tane servis değiştirdiğini ifade eden başkan Tekin, "İlçemize bağlı 5 tane köyümüz var. Bu köylerimizde vatandaşlarımız hastaneye gitmek için 3 tane vasıta değiştiriyorlardı. Köylerinden ilçemize geliyorlar, ilçemizden Kırıkkale merkeze gidiyorlar, Kırıkkale merkezden de Yahşihan'da olan Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne gidiyorlardı. Maddi kayıpları da oluyordu çok zaman alıyordu. 'Bizde ne yapalım' dedik, bakanlıktan da onayımızı alarak köylerden gelen bu vatandaşlarımızı alarak hastaneye götürüyoruz. Saat 3 gibi de tekrardan alıp geri getiriyoruz" dedi.

Uygulama sayesinde ekonomik kayıp yaşamadıklarını belirten Tekin, vatandaşların hayır duasını aldıklarını ve mutlu olduklarını sözlerine ekledi.

İlçe sakinlerinden Ahmet Bişkin ise, ücretsiz olarak hastaneye gittiklerini ve hizmetten de memnun kaldıklarını aktardı.