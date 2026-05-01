BŞEÜ'ye gümüş madalya ve madalya beratı takdimi

Türk Kızılayı, bölgesel bazda yürütülen kan bağışı proje ve iş birlikleri kapsamında sağlanan önemli destek ve katkılar dolayısıyla, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'ya, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz imzalı gümüş madalya ve madalya beratı takdim edildi.

Türk Kızılay Batı Anadolu Bölge Müdürü Dr. Ali Mumcu, Eskişehir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akaoğlu, Kan Bağış Kazanı Uzmanı Ceyda Topaloğlu Dölek ve Üniversite Kızılay Kulübü Danışmanı Öğretim Üyesi Muhammet Okur, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'yı makamında ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kızılay Kulübü ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde üniversite, Türk Kızılayı'na yapılan kan bağışlarında önemli bir merkez haline geldiğini anlatan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversitemizde düzenlenen kan bağışı kampanyaları kapsamında fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ve öğrenci yurtlarında toplanan yüksek miktardaki bağışlar neticesinde Türk Kızılayı, üniversitemizi bu ödüle layık gördü" dedi.

Rektör Kaplancıklı,ayrıca topluma her koşulda yardım elini uzatan Türk Kızılayı'na teşekkür ederek, BŞEÜ olarak her zaman Türk Kızılay ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ayrıca, kan bağışı organizasyonlarına sağladığı değerli katkılar dolayısıyla Üniversite Kızılay Kulübü Danışmanı Öğretim Üyesi Muhammet Okur'a teşekkür plaketi takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı