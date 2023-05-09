Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Başkan Bakkalcıoğlu, Milletvekili Yaşar Tüzün, Millet İttifakı temsilcileri ve parti örgütü ile birlikte Bozüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Bakkalcıoğlu, Milletvekili Yaşar Tüzün, Millet İttifakı temsilcileri ve parti örgütü ile birlikte Bozüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanede vatandaşlarla görüşen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Bakkalcıoğlu, hastalara acil şifalar diledi.

Hastane Başhekimi Uzman Doktor Halil Yıldırım ile de görüşerek sohbet eden Bakkalcıoğlu, Başhekim Yıldırım'a çalışmalarında kolaylıklar dileyerek büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.