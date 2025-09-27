Böyle bir şey mümkün mü? Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia

Bir vatandaş, devlet hastanelerinde bir yıldır rahatsızlığına tanı konulamadığını belirterek yaşadığı mağduriyeti anlattı. "Sağlığınızla ilgili problem varsa o özele para dökeceksiniz. Diğer türlü tanı almanız mümkün değil" diyen vatandaş, devlet hastanelerinde gittiği her yerde doktorlardan "Psikolojik" cevabını aldığını söyledi.

"ÖZEL HASTANEDE BANA DEDİLER Kİ..."

Özel hastaneye gitmek zorunda kaldığını belirten vatandaş, "En son özele gittim, diyorlar ki nasıl 1 yıldır sana tanı koyamıyorlar" sözleriyle sağlık sistemindeki aksaklıklara tepki gösterdi.