Haberler

Böyle bir şey mümkün mü? Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Böyle bir şey mümkün mü? Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Böyle bir şey mümkün mü? Devlet hastanesine giden vatandaştan vahim iddia
Haber Videosu

Bir vatandaş, devlet hastanelerinde bir yıldır rahatsızlığına tanı konulamadığını öne sürerek, "Devlette hep psikolojik denildi, özele gidince nasıl tanı konulmaz dediler" diyerek sağlık sistemine tepki gösterdi.

Bir vatandaş, devlet hastanelerinde bir yıldır rahatsızlığına tanı konulamadığını belirterek yaşadığı mağduriyeti anlattı. "Sağlığınızla ilgili problem varsa o özele para dökeceksiniz. Diğer türlü tanı almanız mümkün değil" diyen vatandaş, devlet hastanelerinde gittiği her yerde doktorlardan "Psikolojik" cevabını aldığını söyledi.

"ÖZEL HASTANEDE BANA DEDİLER Kİ..."

Özel hastaneye gitmek zorunda kaldığını belirten vatandaş, "En son özele gittim, diyorlar ki nasıl 1 yıldır sana tanı koyamıyorlar" sözleriyle sağlık sistemindeki aksaklıklara tepki gösterdi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEnes:

Ee neymiş hastalığın neymiş tanısı. Bir şeyi sallayacaksan detay sun daha inandırıcı olur

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEVO20 :

Devlette sağlık çöktü yeterli eğitim verilmeden mezun ediliyor herkes!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

pandemiden sonra sağlık sistemi çöktü. hastanelerde rezillik diz boyu. 2000 ler öncesine döndük resmen. bi hastane koridorlarında sigara içilmiyor. şuan fark bu. ben çocuğumun beyin hastalığını 2 yılda 5 farklı ilde 7 hastanede bulamadılar. en son bulan çok basit bu dedi. şok olduk.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kıbrıs'ta balkondan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Üniversite için gittiği KKTC'den memleketine cenazesi geldi
Manchester United'a büyük şok! Kritik maçta kabusu yaşadılar

Manchester United'a büyük şok! Kritik maçta kabusu yaşadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.