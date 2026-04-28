Bolu'da "Her Gebeye Bir Ebe" projesi ile anne adayları doğum ve doğum sonrasına hazırlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" projesi kapsamında Bolu'da yaşayan anne adayları, sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan doğum ile sonrası sürece hazırlanıyor.

Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezinde görevli koordinatör ebe Nursel Özcan, AA muhabirine projeyle ilgili bilgi verdi.

Özcan, proje kapsamında son 3 ayına giren gebelerle iletişime geçtiklerini belirterek, gebelerin öyküsünü, yaşlarını, kaçıncı doğumu olduğunu ve önceki doğumlarının nasıl sonuçlandığının bilgisini aldıklarını kaydetti.

Anne adaylarının gebelikleri döneminde ya da öncesinde yaşadıkları risklerle ilgili de bilgiler alarak anne ve bebeklerin risk gruplarını belirlediklerini dile getiren Özcan, anne adaylarıyla bebeklerinin sağlık durumlarını daha düzenli kontrol edebilmek için aile hekimine kayıt yapmalarını sağladıklarını anlattı.

Özcan, "Gebe Okulu"na da değinerek, "Bu okullarda gebelerimize online ve yüz yüze eğitim veriliyor. Alanında uzmanlaşmış ebe arkadaşlarımız, fizyoterapist, psikoloğumuz, diyetisyenimiz ve aynı zamanda çocuk gelişim uzmanımız gebelerimizin derslerine girerek onları doğum ve doğum sonrası süreç için hazırlıyorlar. " dedi.

Anne adaylarına normal doğum konusunda bilgi verdiklerini de dile getirerek, şunları kaydetti:

"Projenin ana amacı mümkün olduğu kadar son 3 aya giren gebelerimize doğum sürecinde, gebelik döneminde ve doğum sonrası dönemde bilinçli şekilde bu süreci sağlıklı şekilde atlatmalarını sağlamak. Gebelerimizden genel olarak olumlu dönüş alıyoruz."

Kaynak: AA / Zafer Göder
Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC üyeliğinden 1 Mayıs itibariyle çekiliyor

Petrol piyasasında BAE depremi! Yarım asırlık üyelik bitiyor

Haberler.com
500

Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

İnfazlar iki katına çıktı! Kim bunu yapanı direkt idam ediyor
Celal Karatüre'nin onlarca polis tarafından korunduğu görüntü tartışma yarattı

"Kabe'de hacılar" ilahisiyle ünlenen ismin görüntüsü tartışma yarattı
Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşandı

12 yıllık evlilik tek celsede bitti
Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı

Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar

İnfazlar iki katına çıktı! Kim bunu yapanı direkt idam ediyor
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam

En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan rakam
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı

Neler oluyor? Son 72 saatte radara takılan hareketlilik tedirgin etti