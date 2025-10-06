Bolu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren 77 Yaşındaki Adam Kurtarıldı

BOLU'da nefes borusuna et parçası takılınca boğulma tehlikesi geçiren Sami Ayvaz (77), vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin 'Heimlich manevrası' ve kalp masajı ile kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Ayvaz, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, dün Hıdırşeyhler köyünde düzenlenen 'Hacet Bayramı' etkinliğinde meydana geldi. Etkinlikte ikram edilen etli pilavı yerken nefes borusuna et parçası kaçan Sami Ayvaz, fenalaşarak yere yığıldı. Etkinlikteki davetliler tarafından Heimlich manevrası yapılarak et parçası çıkarıldı. Ayvaz'ın nefes almakta güçlük çektiği görülünce durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sami Ayvaz'ın nefes borusunda hala yiyecek takılı olduğunu belirledi. Ekiplerin müdahalesiyle et parçası çıkarılırken, kalbi duran Ayvaz'a kalp masajı yapıldı. Müdahale sonrası yeniden hayata döndürülen Ayvaz, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayvaz'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.