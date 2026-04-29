Haberler

Böbrek yetmezliği yaşayan doktor, hastasının organıyla yaşama tutundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te 35 yıldır böbrek rahatsızlığı yaşayan ve organ bekleyen aile hekimi Turgay Happani, hastasının bağışladığı organla sağlığına kavuştu

Kilis'te aile sağlığı merkezinde görev yapan ve böbrek yetmezliği yaşayan doktor, hastasının bağışladığı organla sağlığına kavuştu.

Çorum ve Kilis'te İl Sağlık Müdürlüğü de yapan 56 yaşındaki Turgay Happani'ye 35 yıl önce proteinüri (idrarda protein yüksekliği) teşhisi konuldu. Hastalığının ilerlemesi üzerine böbrek nakli yapılması kararlaştırılan Happani'ye uygun donör bulunamadı.

Kan uyuşmazlığı nedeniyle yakınlarının organ bağışlayamadığı Happani'ye hastası Mehmet Kın (52) böbreğini vermek istedi. İlk zamanlar bunu şaka olarak algılayan Happani'ye, Mehmet Kın ve eşinin ısrarı sonrasında yapılan tetkiklerin ardından uygun görülen böbrek Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakil Hastanesi'nde nakledildi.

Naklin ardından sağlığına kavuşan Happani, AA muhabirine, uzun yıllardır kronik böbrek hastalığıyla mücadele ettiğini, halk arasında "protein kaçağı" olarak bilinen rahatsızlık nedeniyle yıllardır tedavi gördüğünü anlattı.

Ailesinde uygun donörün kan grubu uyumsuzluğu nedeniyle bulunamadığını, diyalizle yaşamını sürdürmeye başladığını belirten Happani, hastası olan ve uzun yıllardır tanıdığı Mehmet Kın'ın kendisine bağışçı olmak istediğini dile getirdi.

Happani, şöyle konuştu:

"Donör bulunamadığını öğrenince çok üzülmüş. Kan grubunun bana uyduğunu görünce hiçbir karşılık beklemeden böbreğini bağışlamak istediğini söyledi. İlk başta açıkçası bunu çok ciddiye alamadım. Çünkü hekim olarak, bu tür durumlarda aile bireylerinin bile bağış konusunda ne kadar zorlandıklarına defalarca şahit olmuştum. Mehmet bu konuda ısrarcı oldu. Tekrar geldi, durumu yineledi. Hatta ortak tanıdıklarımızı araya koyarak ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya çalıştı. Sonrasında eşiyle birlikte yanıma geldi. Bu kararlılığı ve samimiyeti karşısında artık durumu ciddiye aldım ve organ nakli gerçekleştirildi. Çok teşekkür ediyorum."

"İlk başta kabul etmedi"

Böbreğini bağışlayan Mehmet Kın da Happani ile uzun yıllara dayanan bir tanışıklıkları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendisi aile hekimimizdi; çocuklarımıza ilaçlarımızı yazdı, her zaman yardımcı oldu. Gerçekten yardımsever ve iyi niyetli bir insandır. Hocamın rahatsızlandığını öğrendiğimde, ailesinden uygun donör bulunamadığını ve arayış içinde olduklarını duydum. Bir gün tesadüfen kimliğime ve ehliyetime bakarken kan gruplarımızın aynı olduğunu fark ettim. Buna gerçekten çok sevindim. Hemen hocamın yanına gidip durumu anlattım, böbreğimi veririm dedim. Hiçbir karşılık beklemeden, sorgusuz sualsiz bunu yapabileceğimi ifade ettim. Hocam bana teşekkür etti ancak ilk başta kabul etmedi. Aradan yaklaşık 10 gün geçti. Bu süreçte hocamın durumunu takip ediyordum ve iyiye gitmediğini hissediyordum. Daha sonra hemşirelerle birlikte tekrar yanına giderek niyetimin ne kadar ciddi olduğunu söyledim. Bunun bir şaka olmadığını, tamamen gönüllü olduğumu ifade ettim. Hocam da bir süre sonra bizi kırmadı ve bu isteğimi kabul etti. Ardından tahlil sürecimiz başladı ve sonuçlar olumlu çıktı."

Gaziantep Üniversitesi Kahraman Eruslu Böbrek Nakil Hastanesi Müdürü Prof. Dr. Sacid Çoban ise başarılı geçen nakil operasyonunun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu, takip sürecinin olumlu şekilde devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA / Yusuf Orak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Yine Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir olaya imza attılar

Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı