Uzmanından böbrek taşının belirtisi herkeste farklıdır uyarısı
Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Metin, böbrek taşı belirtilerini ve kapalı cerrahi yöntemlerini anlattı. Bel bölgesindeki ağrı, idrarda renk değişimi ve yanma gibi belirtilerin böbrek taşına işaret edebileceğini ifade etti.

ÜROLOJİ Uzmanı Op. Dr. Osman Metin, belin yan tarafında veya sırt bölgesinde ağrı, idrarda renk değişimi, idrar yaparken yanma veya zorlanma ve sık idrara çıkma ihtiyacının böbrek taşı belirtisi olduğunu söyledi.

Özel Adatıp Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Osman Metin, böbrek taşı şikayetleri ve kapalı cerrahi yöntemlerle ilgili bilgi verdi. Op. Dr. Metin, böbrek taşının herkeste farklı belirtiler ortaya çıkarabildiğini ve bu durumun kişinin klinik durumu doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Op. Dr. Metin, belin yan tarafında veya sırt bölgesinde ağrı, idrarda renk değişimi, idrar yaparken yanma veya zorlanma ve sık idrara çıkma ihtiyacının böbrek taşı belirtisi olduğunu söyledi. Kapalı cerrahi yöntemler hakkında bilgi veren Op. Dr. Metin, "Kapalı girişimler, büyük bir kesi açılmadan endoskopik cihazlarla taşın bulunduğu alana ulaşılan yöntemlerdir. Taşın boyutu, konumu ve yapısı; hangi yaklaşımın daha uygun olacağını belirlemede önemlidir" dedi.

Taş oluşumunda yetersiz sıvı tüketimi, bazı beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörlerin etkili olabileceğini söyleyen Dr. Metin, "Her bireyin taş yapısı, şikayeti ve anatomik durumu farklıdır. Bu nedenle süreç; kişisel değerlendirmeyle ve uygun görülen yöntemlerle planlanır" ifadelerini kullandı.

