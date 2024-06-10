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Bir ilimiz diken üstünde! 5 günde 3 ölümlü vaka, hepsinin de yaşı gençti

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Sivas'ta vücuduna kene yapışan 36 yaşında bir kadın daha can verdi. Bu, şehirde son beş günde kene kaynaklı üçüncü ölüm olarak kayıtlara geçti. Kene nedeniyle hayatını kaybeden diğer 2 kişinin de yaşlarının 25 olduğu öğrenildi.

Halk arasında bilinen adıyla kene ısırması olan Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı, sıcaklıkların artmasıyla arışa geçti. Sivas'ta kene ısırması sonucu peş peşe üç ölümlü vaka meydana geldi.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILAN KADIN KURTARILAMADI

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Boğazköy Köyü'nde yaşayan 36 yaşındaki Ş.T'nin vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ş.T, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ş.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

25 YAŞINDAKİ 2 GENÇ PEŞ PEŞE KENE ISIRMASIYLA CAN VERDİ

Öte yandan yine Sivas'ta dün Merkeze bağlı Olukman köyünde hayvancılıkla uğraşan 25 yaşındaki E.N'nin vücuduna kene yapışmıştı. Tedavi altına alınan E.N, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

6 Haziran günü de Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Gülbidin Ekberi, vücuduna kene yapıştıktan sonra kaldırıldığı hastanede can verdi. Yakınlarına teslim edilen Ekberi'nin cenazesi Afganistan'a götürüldü.

VAKALARIN ÇOĞUNU TARIMLA UĞRAŞANLAR OLUŞTURUYOR

Hastalığın en fazla görüldüğü iller Sivas, Tokat, Çorum ve Yozgat olarak belirlenirken bu illerde son dönemde artan kene popülasyonu ve vakalar endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Vakaların büyük kısmını ise tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar oluşturuyor.

BASİT YÖNTEMLER İLE KORUNMAK MÜMKÜN

Uzmanlar, kenelerin yüzde 70-80'inin bacaktan vücuda doğru çıktığını bu nedenle pantolonların paçalarını çoraplarının içerisine alınmasını öneriyor. Uzun kollu giyecekler giyilmesi, açık renkli özellikle beyaz giyecekler giyilmesi, mutlaka ahıra dönen hayvanların kontrol edilip üzerlerinde kene varsa ilaçlarla bertaraf edilmesi gerekiyor. Kene ısırması durumunda hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması hayati öneme sahip.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık

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Yorumlar (1)

Güven önemlş:

tavuk salın, tavuğu yok etmeyin ki yesinler

7
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