Bingöl'de PNL yöntemiyle böbrek taşı tedavisinde sevkler azaldı

Bingöl Devlet Hastanesi'nde uygulanan Perkütan Nefrolitotomi (PNL) yöntemi sayesinde büyük böbrek taşı hastalarının il dışına sevk edilme oranında önemli düşüş yaşandı.

Bingöl Devlet Hastanesi'nde son yıllarda yaygın olarak uygulanmaya başlanan PNL yöntemi, 2 santimetreden büyük böbrek taşlarının açık ameliyata gerek kalmadan kapalı yöntemle kırılıp çıkarılmasını sağlıyor. Modern tekniklerle gerçekleştirilen bu yöntem, hastalara daha küçük kesi, daha az ağrı, kısa hastanede kalış süresi ve yüksek başarı oranı gibi önemli avantajlar sunuyor.

Uzmanlar, hastaların genellikle 1-2 gün içerisinde taburcu edildiğini, işlem sonrası rutin stent uygulamasına çoğu zaman ihtiyaç duyulmadığını belirtiyor. Ortalama ameliyat süresinin 60-90 dakika olduğu ifade edilirken, bazı vakalarda bu sürenin 30 dakikaya kadar düşebildiği kaydedildi.

Operasyonları üç yıldır başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Üroloji Uzmanı Doktor Yunus Emre Kızılkan, "Son olarak sağ böbreğinde 4 santimetre büyüklüğünde taş bulunan bir hastaya hastanemizde başarıyla PNL ameliyatı uyguladık. Kendiliğinden düşmesi mümkün olmayan ve tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliği ile ciddi enfeksiyon riskine yol açabilecek taş, kapalı yöntemle tamamen temizlenmiştir. Ameliyat sonrasında hastanın böbrek fonksiyonlarında belirgin düzelme gözlenmiştir. Hastalarımızın bu konuda il dışına gitmelerine gerek yok. Yaptığımız operasyonlar neticesinde hastalarımız son derece memnun bir şekilde hastanemizden ayrılmaktadır" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

